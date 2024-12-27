На Кубани завершили ремонт участка дороги «Крымск — Джигинка»

На объекте были проведены работы по устройству дорожного покрытия, устранению локальных повреждений дорожного полотна, устранению просадок, ремонту покрытия на съездах, а также по созданию верхнего слоя покрытия из ЩМА-16. Кроме того, была нанесена горизонтальная дорожная разметка. Специалисты установили элементы обустройства автомобильной дороги и автопавильоны на остановках, а также сделали тротуары.