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В Новосибирской области опубликован график выплат пенсий на январь

В Новосибирске выплаты пенсий в январе запланированы на 10 и 21 числа.

Об этом проинформировало региональное отделение Социального фонда России.

В связи с тем, что 11 января приходится на выходной день, средства для выплаты пенсий будут перечислены в банки 10 января. Пенсии, относящиеся к «второму потоку», будут зачислены по установленному графику 21 января.

Граждане, получающие пенсии через почтовые отделения, смогут получить свои выплаты в соответствии с расписанием, утвержденным региональным отделением «Почты России». Для получения дополнительной информации о доставке пенсий и пособий можно обратиться в местные почтовые отделения.

Следует отметить, что перечисление пенсий будет осуществлено уже с учетом индексации страховых пенсий, вступающей в силу с 1 января 2025 года.