В Новосибирской области опубликован график выплат пенсий на январь

Об этом проинформировало региональное отделение Социального фонда России.
В связи с тем, что 11 января приходится на выходной день, средства для выплаты пенсий будут перечислены в банки 10 января. Пенсии, относящиеся к «второму потоку», будут зачислены по установленному графику 21 января.
Граждане, получающие пенсии через почтовые отделения, смогут получить свои выплаты в соответствии с расписанием, утвержденным региональным отделением «Почты России». Для получения дополнительной информации о доставке пенсий и пособий можно обратиться в местные почтовые отделения.
Следует отметить, что перечисление пенсий будет осуществлено уже с учетом индексации страховых пенсий, вступающей в силу с 1 января 2025 года.