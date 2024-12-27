Курортные сборы принесли казне Сочи более 500 млн рублей

Сочи в 2024 году городу удалось привлечь более 533 млн рублей, благодаря федеральному проекту курортного сбора. Город продолжает показывать успехи в развитии санаторно-курортной отрасли, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) мэра Сочи Андрея Прошунина.
Эта сумма превысила запланированные показатели на 29 млн рублей. Средства пойдут на благоустройство города и улучшение курортной инфраструктуры.
Кроме того, в текущем году в Сочи открылось 19 новых отелей и гостиниц. Также удалось расширить лечебно-оздоровительную базу за счет открытия двух новых санаториев, включая один детский. Планируется, что новые объекты размещения появятся в городе в 2025 году.
Помимо прочего, ведется работа над увеличением количества рекреационных зон. Рассматривается возможность благоустройства восьми дополнительных территорий.
Также в 2024 году возобновил свою работу Совет по развитию санаторно-курортного комплекса и потребительской сферы. Это позволит объединить усилия для стабильного развития ключевых отраслей, определяющих перспективы города.
Ожидается, что в ближайшее время Сочи торжественно встретит рекордного 8-миллионного туриста. Такой значительный турпоток теперь возможен благодаря работе каждого, кто занят в сфере гостеприимства.