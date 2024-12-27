Курортные сборы принесли казне Сочи более 500 млн рублей

Кроме того, в текущем году в Сочи открылось 19 новых отелей и гостиниц. Также удалось расширить лечебно-оздоровительную базу за счет открытия двух новых санаториев, включая один детский. Планируется, что новые объекты размещения появятся в городе в 2025 году.