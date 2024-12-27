Из Омска в Новосибирскую область запустят ежедневную зимнюю электричку

Пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги сообщила, что с 1 января электричка будет ходить в Новосибирскую область ежедневно.
Сообщается, что раньше, эта электричка ежедневно ходила только летом, а зимой — только три раза в неделю. Отмечается, что переход на новый график движения связан с ростом спроса на поездки между Омском и Новосибирской областью.
Ранее мы сообщали, что с 1 февраля 2025 года жители Омской области будут больше платить за проезд в пригородных электропоездах. Как сообщается в официальном телеграм-канале РЭК Омской области, платить больше омичи будут за поездки протяженностью более 6 километров.