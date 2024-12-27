В Актау из Бразилии прибыли представители Embraer

Об этом рассказали в Минтранспорта РК.
«Из Бразилии в город Актау прибыли назначенные представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции. Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия», — указано в сообщении.
Также в ближайшие дни ожидается прибытие CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия).
25 декабря 2024 года пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау. Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил. По состоянию на 27 декабря в больнице получают лечение шестеро пострадавших.