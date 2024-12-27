Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Актау из Бразилии прибыли представители Embraer

27 декабря стало известно, что в Актау из Бразилии прибыли представители завода-изготовителя воздушного судна Embraer, сообщает Zakon.kz.

Источник: Минтранспорта РК

Об этом рассказали в Минтранспорта РК.

«Из Бразилии в город Актау прибыли назначенные представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции. Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия», — указано в сообщении.

Также в ближайшие дни ожидается прибытие CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия).

25 декабря 2024 года пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау. Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил. По состоянию на 27 декабря в больнице получают лечение шестеро пострадавших.