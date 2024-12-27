В Новосибирске автоцентр Toyota на Фрунзе перестроят в небоскреб

Toyota заключила дилерский договор с печально известным ЗАО «СЛК-Моторс», которое и эксплуатировало здание на улице Фрунзе. Однако компанию постиг полный финансовый крах, причем процесс сопровождался громкими скандалами и уголовными делами. В рамках банкротства холдинга заброшенный автосалон был продан на торгах за 222 миллиона рублей.