В Новосибирске автоцентр Toyota на Фрунзе перестроят в небоскреб

На месте заброшенного здания на улице Фрунзе в Октябрьском районе Новосибирска, где раньше располагался дилерский центр Toyota, появится жилой комплекс высотой в 30 этажей.
Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии 26 декабря выдало разрешение на реконструкцию бывшего автоцентра в многоквартирный, многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой. Срок действия документа — декабрь 2030 года.
Масштабный проект планирует реализовать ООО «Башни на Фрунзе». Высота свечки составит 99,5 метра. Она почти дотягивает до статуса небоскреба по версии Emporis — крупной немецкой аналитической компании в сфере недвижимости.
В высотке предполагается разместить 724 квартиры — 226 однокомнатных, 160 двухкомнатных, 329 «трешек» и 9 четырехкомнатных. Планируется также строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса и подземной парковки на 437 машино-мест.
Автосалон Toyota около «Сибирского молла» был открыт в 2006 году в присутствии тогдашнего губернатора Василия Юрченко и главы российского представительства японской автомобильной корпорации Томоаки Ниситани.
Toyota заключила дилерский договор с печально известным ЗАО «СЛК-Моторс», которое и эксплуатировало здание на улице Фрунзе. Однако компанию постиг полный финансовый крах, причем процесс сопровождался громкими скандалами и уголовными делами. В рамках банкротства холдинга заброшенный автосалон был продан на торгах за 222 миллиона рублей.
Иван ЛУДНОВ.