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Доллар резко подорожал в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 521,81 тенге, повысившись сразу на 5,76 тенге.

Курс китайского юаня составил 71,48 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 521,69−526,35 тенге, евро — по 537,76−544,86 тенге, рубли — по 5,12−5,24 тенге.

Мировые цены на нефть также растут на торгах 27 декабря. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,38%, до 73,13 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 0,43% и закрепились на уровне 69,92 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 515,25 тенге, евро — в 535,91 тенге, рубля — в 5,18 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 декабря, можно здесь.

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