Доллар резко подорожал в Казахстане

Мировые цены на нефть также растут на торгах 27 декабря. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,38%, до 73,13 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 0,43% и закрепились на уровне 69,92 доллара за баррель.