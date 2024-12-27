Прокуратура Новосибирска проверит законность застройки территории ЦУМа

Прокуратура проверит законность согласования мэрией Новосибирска застройки участка, где расположен Центральный универмаг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные от надзорного ведомства.
В конце ноября на онлайн-платформе правовой информации Новосибирска появилось постановление о согласовании застройщику ООО «Эллада» возведения на месте ЦУМа 30-этажного жилого дома и 8-этажного бизнес-центра.
Местные жители выступили с критикой проекта, напомнив об исторической ценности здания ЦУМа. Они также опасаются, что появление высотки приведет к образованию еще больших дорожных пробок. В свою очередь, эксперты усомнились, были ли застройщиком учтены устаревшие коммуникации.
Уточняется, что проверка была организована по обращению одного из граждан.