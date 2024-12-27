Прокуратура Новосибирска проверит законность застройки территории ЦУМа

Местные жители выступили с критикой проекта, напомнив об исторической ценности здания ЦУМа. Они также опасаются, что появление высотки приведет к образованию еще больших дорожных пробок. В свою очередь, эксперты усомнились, были ли застройщиком учтены устаревшие коммуникации.