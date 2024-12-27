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Прокуратура Новосибирска проверит законность застройки территории ЦУМа

Местные жители выступили с критикой проекта, напомнив об исторической ценности здания универмага.

Прокуратура проверит законность согласования мэрией Новосибирска застройки участка, где расположен Центральный универмаг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные от надзорного ведомства.

В конце ноября на онлайн-платформе правовой информации Новосибирска появилось постановление о согласовании застройщику ООО «Эллада» возведения на месте ЦУМа 30-этажного жилого дома и 8-этажного бизнес-центра.

Местные жители выступили с критикой проекта, напомнив об исторической ценности здания ЦУМа. Они также опасаются, что появление высотки приведет к образованию еще больших дорожных пробок. В свою очередь, эксперты усомнились, были ли застройщиком учтены устаревшие коммуникации.

Уточняется, что проверка была организована по обращению одного из граждан.

строительство