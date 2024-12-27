Тариф на капремонт в Новосибирской области повысят почти на 25%

27 декабря стало известно, что в следующем году в Новосибирской области минимальный размер взноса на капремонт в многоквартирных домах увеличится с 15,52 до 19,29 рублей (24%).
— Повышение минимального размера взноса в 2025 году предусмотрено постановлением правительства региона, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ Новосибирской области.
Накануне стало известно, что за 11 месяцев текущего года количество непроданных квартир в Новосибирске достигло 28 тысяч. Эксперты называют это рекордным показателем за все время наблюдений.
Продать за указанный период удалось только 23 тысячи квартир. Отрицательная динамика, подчеркивают специалисты, говорит о критическом состоянии строительного рынка.