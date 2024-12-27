Собянин: открыта дорога-связка между МСД и Варшавским шоссе

«Открыта дорога-связка между Московским скоростным диаметром и Варшавским шоссе. Благодаря бессветофорной магистрали: улучшится транспортная доступность пяти московских районов, где в общей сложности живут больше 600 тыс. человек; уйдут перепробеги до 2,5 км; время проезда сократится в среднем на 23 минуты», — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что всего по проекту строительства 10-го участка южного направления Московского скоростного диаметра возведено свыше 9 км новых дорог, четыре искусственных сооружения и два пешеходных перехода. «Следующим летом планируем открыть еще 2,2 км дорог, включая участок, который в будущем свяжет МСД с трассой “Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе”, — добавил мэр.