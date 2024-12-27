Мэрия Екатеринбурга объявила тендер на первый автобусный брутто-контракт

В пакет вошли маршруты № 40 («Леруа Мерлен» — УрФУ), № 70 (Мичуринский — Учителей), № 72 (Южная подстанция — НПЦ «Онкология»), № 78 («Леруа Мерлен» — Химмаш) и № 98 (База ОМОН — Химмаш). Сейчас все эти маршруты обслуживает ООО «Пегас», причем маршрут № 40 уже длительное время не функционирует.