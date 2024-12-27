Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Екатеринбурга объявила тендер на первый автобусный брутто-контракт

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на заключение первого брутто-контракта на перевозку пассажиров по автобусным маршрутам.

В пакет вошли маршруты № 40 («Леруа Мерлен» — УрФУ), № 70 (Мичуринский — Учителей), № 72 (Южная подстанция — НПЦ «Онкология»), № 78 («Леруа Мерлен» — Химмаш) и № 98 (База ОМОН — Химмаш). Сейчас все эти маршруты обслуживает ООО «Пегас», причем маршрут № 40 уже длительное время не функционирует.

Брутто-контракт предусматривает, что перевозчик получает деньги из бюджета при условии выполнения необходимого количества рейсов. При этом всю выручку транспортники передают в администрацию.

Контракт рассчитан на период с февраля по июль. За этот период администрация готова заплатить до 345 млн рублей.

Ранее «МК-Урал» сообщал, что на работу по брутто-контрактам ранее были переведены троллейбусы и трамваи Екатеринбурга. Перевод автобусов запланирован с 1 февраля 2025 года.