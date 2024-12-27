Глэмпинги Ростовской области почти полностью загружены на новогодние праздники

Глэмпинги также пользуются спросом в соседнем Краснодарском и Ставропольском краях. По мнению собственников, глэмпинги на Юге и Кавказе востребованы зимой, потому что гости хотят вырваться из «городского шума» м находиться ближе к природе. Также зимой популярны купель и баня. В некоторых глэмпингах предусмотрена новогодняя праздничная программа.