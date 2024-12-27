В Ростове начнут реставрировать винно-водочный завод в 2025 году

ГК Вертикаль-инвест получила разрешения на реставрацию ростовского винно-водочного завода, находящегося на пр. Буденновский. К работам приступят в 2025 году и выполянт их в течение полутора лет. Об этом сообщает Ведомости Юг со ссылкой на генерального директора компании Николай Катанян.