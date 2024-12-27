Ozon переезжает с Кипра в специальную зону Калининградской области

Компания Ozon будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калиниyградской области в форме Международной компании Публичного акционерного общества «Озон».
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В компании ожидают, что переезд завершится до конца 2025 года. Процедура предполагает полный перенос акционерной структуры Ozon в Россию.
«Редомициляция снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции. Ситуация не повлияет на стратегию развития и операционную деятельность Ozon», — отметили в пресс-службе компании.