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Ozon переезжает с Кипра в специальную зону Калининградской области

Ранее такие же шаги предприняли другие маркетплейсы.

Источник: РИА "Новости"

Компания Ozon будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калиниyградской области в форме Международной компании Публичного акционерного общества «Озон».

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В компании ожидают, что переезд завершится до конца 2025 года. Процедура предполагает полный перенос акционерной структуры Ozon в Россию.

«Редомициляция снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции. Ситуация не повлияет на стратегию развития и операционную деятельность Ozon», — отметили в пресс-службе компании.