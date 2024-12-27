Ozon переезжает с Кипра в специальную зону Калининградской области

«Редомициляция снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции. Ситуация не повлияет на стратегию развития и операционную деятельность Ozon», — отметили в пресс-службе компании.