«Путиловскую» и «Юго-Западную» («Казаковскую») пообещали открыть в срок

Напомним, 27 декабря открылась станция метро «Горный институт» и заработала для пассажиров. Это первая станция, запущенная за последние пять лет в Петербурге. Но без проблем, как всегда, не обошлось: спустя 10 минут после открытия перестали работать эскалаторы на подъем и на спуск.