В Молдове резко подорожает топливо с нового года: Заливаем полные баки

С 1 января 2025 года в Молдове значительно подорожает топливо.
НАРЭ утвердило удельную коммерческую наценку для розничной продажи основных стандартных нефтепродуктов на первое полугодие 2025 года.
Новая наценка составляет 3,24 лея/литр.
В период январь-июнь 2025 года формула, используемая НАРЭ для ежедневного расчета максимальных отпускных цен на нефтепродукты, будет включать следующие общие наценки:
— 3,34 лея/литр за бензин,
— 3,35 лея/литр для дизельного топлива.
Также с 1 января 2025 года в цену реализации топлива постепенно будут включаться новые ставки акциза:
— 578,16 лея/тонна — бензин,
— 243,28 лея/тонна — дизельное топливо.