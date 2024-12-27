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В Молдове резко подорожает топливо с нового года: Заливаем полные баки

НАРЭ опять постаралось.

С 1 января 2025 года в Молдове значительно подорожает топливо.

НАРЭ утвердило удельную коммерческую наценку для розничной продажи основных стандартных нефтепродуктов на первое полугодие 2025 года.

Новая наценка составляет 3,24 лея/литр.

В период январь-июнь 2025 года формула, используемая НАРЭ для ежедневного расчета максимальных отпускных цен на нефтепродукты, будет включать следующие общие наценки:

— 3,34 лея/литр за бензин,

— 3,35 лея/литр для дизельного топлива.

Также с 1 января 2025 года в цену реализации топлива постепенно будут включаться новые ставки акциза:

— 578,16 лея/тонна — бензин,

— 243,28 лея/тонна — дизельное топливо.

топливо