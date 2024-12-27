Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области в ноябре выросла инфляция

Об этом сообщили в пресс-службе омского отделения Банка России.

Источник: Reuters

Инфляция в Омской области в ноябре составила 9,4%. Таким образом, превыше показатели как по СФО, так и по России в целом. Специалисты отмечают, что причинами повышения цен в Омской области стали, в том числе увеличившиеся издержки производителей и поставщиков продовольствия, а также сокращение предложения некоторых видов продовольствия. Подорожало не только продовольствие, но и техника. В этой сфере цены выросли из-за расходов на зарплату и импортные товары.

Одним из факторов в омском отделении Банка России также назвали произошедшее ослабление рубля.

экономика