Волгоградский предприниматель превратил в сёмгу два кило горбуши

В общепите Волгоградской области индивидуальные предприниматели творят буквально чудеса. Из 2 килограммов тихоокеанской горбуши в процессе приготовления на гриле один из них умудрился получить жареную сёмгу. Подмену сырья выявили специалисты Россельхознадзора.
Перевоплощения одного вида рыбы в другую заметили на площадке индивидуального предпринимателя при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). Подмену дешевого сырья выявили при помощи системы «Меркурий».
Не прослеживаемость продукции при производстве является нарушением. Так что ИП получил предупреждение и предостережение. Документы на продукцию аннулированы. Так что есть эту рыбу он будет сам. Заработать на ней не получится.