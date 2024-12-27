Президент Сербии спрогнозировал продажу «Северного потока» США

Прогноз о смене собственника газопровода сербский лидер озвучил в эфире еженедельной программы на телеканале РТС. Журналисты задали главе государства вопросы о развитии ситуации на международной арене после инаугурации президента США Дональда Трампа в январе следующего года.
Вучич предположил, что при новом американском лидере Соединенные Штаты вступят в конфликт с Китаем, который является их конкурентом в борьбе за мировое господство.
«Но им придется договориться с Китаем, и они пойдут в Европу», — цитирует президента местное издание «Новости».
По мнению Вучича, после того как США возьмут курс на Европу, они захотят приобрести трубопровод «Северный поток». Президент уверен, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев. Также глава республики убежден в том, что в конфликте между Россией и Украиной с помощью Трампа удастся достичь договоренностей, сообщает RTVI.
«А нам, маленьким, надо спрятаться под камень и посмотреть, как спасти свою страну… Проблем будет много, но если мы будем делать свою работу как следует, то я не вижу больших трудностей в будущем», — обратился к соотечественникам президент Сербии.
В ноябре 2024 года стало известно о желании инвестора из США Стивена Линча купить взорванный «Северный поток — 2». Предприниматель уверен, что сделка поможет Штатам контролировать энергоснабжение Европы.
Дональд Трамп 1 ноября в интервью с журналистом Таккером Карлсоном заявил, что он «уничтожил» газопровод «Северный поток — 2», так как принял решение о блокировке его строительства.