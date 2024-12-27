В Ленобласти решена проблема обманутых дольщиков: сдан последний проблемный дом

По словам заместителя председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгения Барановского, в 2019 году проблема обманутых дольщиков в регионе казалась нерешаемой: 423 долгостроя, сложности с сетями, банкротные дела, больше 40 тыс. дольщиков. «Сегодня мы понимаем, что это стратегическая победа. На этом точку не ставим и продолжим помогать пострадавшим гражданам в рамках гарантийных обязательств, а также работать с правоохранительными органами по выявлению предпроблемных объектов», — отметил господин Барановский.