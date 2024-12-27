FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Авиакомпания flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод в период с 28 декабря по 5 января, российские туроператоры стараются минимизировать негативные последствия для туристов и ищут варианты, как им добраться до этого популярного курорта ОАЭ, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Авиакомпания flydubai, ссылаясь на форс-мажор …, временно отменила с
Как рассказал вице-президент ассоциации, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, сейчас авиакомпания думает над возможностью выделения туроператорам дополнительного объема мест на не столь загруженных рейсах в Дубай из Махачкалы и Волгограда.
Отмечается, что также прорабатывается вариант пересадки туристов на рейсы других авиакомпаний в Дубай (в Сочи это «Уральские авиалинии», в Махачкале — Air Arabia). «Кроме того, туроператоры в индивидуальном порядке рассматривают возможность переноса места вылета туристов в другие города России (в том числе и Москву, где могут быть, в теории, использованы и объемы Emirates). Такие варианты, в частности, рассматривают и в компании Coral Travel», — добавили в АТОР.
«Туроператоры в настоящий момент стараются минимизировать негативные последствия для туристов от внезапной отмены рейсов flydubai», — подчеркнули в ассоциации.
Уточняется, что туроператоры ведут переговоры с flydubai, «ищут варианты пересадки и переноса вылета, и будут решать вопрос с туристами в индивидуальном порядке через их турагентов».