Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод

FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод с 28 декабря по пятое января.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Авиакомпания flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод в период с 28 декабря по 5 января, российские туроператоры стараются минимизировать негативные последствия для туристов и ищут варианты, как им добраться до этого популярного курорта ОАЭ, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Авиакомпания flydubai, ссылаясь на форс-мажор …, временно отменила с 28.12.2024 г. по 05.01.2025 г. рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай. По данным АТОР, ситуация касается более 2 тыс. пассажиров, 90% из которых — клиенты туроператоров. В настоящий момент туроператоры занимаются оперативным разрешением вопроса с отменой рейсов flydubai из Сочи и Минвод», — говорится в сообщении.

Как рассказал вице-президент ассоциации, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, сейчас авиакомпания думает над возможностью выделения туроператорам дополнительного объема мест на не столь загруженных рейсах в Дубай из Махачкалы и Волгограда.

Отмечается, что также прорабатывается вариант пересадки туристов на рейсы других авиакомпаний в Дубай (в Сочи это «Уральские авиалинии», в Махачкале — Air Arabia). «Кроме того, туроператоры в индивидуальном порядке рассматривают возможность переноса места вылета туристов в другие города России (в том числе и Москву, где могут быть, в теории, использованы и объемы Emirates). Такие варианты, в частности, рассматривают и в компании Coral Travel», — добавили в АТОР.

«Туроператоры в настоящий момент стараются минимизировать негативные последствия для туристов от внезапной отмены рейсов flydubai», — подчеркнули в ассоциации.

Уточняется, что туроператоры ведут переговоры с flydubai, «ищут варианты пересадки и переноса вылета, и будут решать вопрос с туристами в индивидуальном порядке через их турагентов».