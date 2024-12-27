FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод

Отмечается, что также прорабатывается вариант пересадки туристов на рейсы других авиакомпаний в Дубай (в Сочи это «Уральские авиалинии», в Махачкале — Air Arabia). «Кроме того, туроператоры в индивидуальном порядке рассматривают возможность переноса места вылета туристов в другие города России (в том числе и Москву, где могут быть, в теории, использованы и объемы Emirates). Такие варианты, в частности, рассматривают и в компании Coral Travel», — добавили в АТОР.