Водителей штрафуют за медленный проезд по платной дороге «Москва-Петербург»

На платной трассе М-11 «Нева» (Москва-Санкт-Петербург) водителей, задержавшихся в туалете на АЗС или в кафе, и не покинувших за 1 час платный участок, наказывают. Сумма штрафа — более 5000 тысяч рублей, при норме оплаты за платный отрезок дороги около 400−500 рублей. В зависимости от участка «нештрафуемое время» на проезд меняется, но на многих отрезках установлен очень короткий диапазон. Такие санкции в отношении водителей не только грозят ДТП, но и вовсе парадоксальны, заявили опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.