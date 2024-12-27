В Воронежской области с 1 января 2025 года увеличат минимальный размер взноса на капремонт

В Воронежской области с 1 января 2025 года будет увеличен минимальный размер взноса на капитальный ремонт для собственников помещений в многоквартирных домах. Проект соответствующего приказа регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики опубликовали на портале регионального правительства в пятницу, 27 декабря.
В 2024 году минимальная плата составляла 12,36 рубля за квадратный метр. В 2025-м тариф вырастет сразу на 1,43 рубля — до 13,79 рубля за квадратный метр.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в 2024 году в Воронежской области провели более 1,5 тыс. видов работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах. Благодаря этому улучшились условия проживания более 98,2 тыс. жителей региона.