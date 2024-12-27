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В Челябинске перед Новым годом начали расти цены на такси

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря, ФедералПресс. До Нового года еще пять дней, а стоимость поездок на такси уже выросла. В среднем, цены в Челябинске поднялись примерно на 10−15 процентов. Об этом «ФедералПресс» рассказал водитель Яндекс Такси.

Источник: Агентство «Москва»

«Не могу сказать, что увеличился спрос, он всегда был высоким. А вот цены уже поднялись, это заметно. Но самый пик роста стоимости придется на Новый год. Разговаривал с коллегами — большинство 31 декабря выйдут на работу, потому что за ночь можно заработать половину месячной зарплаты», — говорит водитель такси Дмитрий.

Стоимость такси традиционно растет в новогодние праздники. В прошлом году она увеличилась в три раза. То есть, если в обычные дни стоимость поездки составляла 200 рублей, то в праздник пришлось платить 600 рублей. В этом году челябинским пассажирам тоже нужно готовиться к поездкам по завышенным коэффициентам.