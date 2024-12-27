В Челябинске перед Новым годом начали расти цены на такси

«Не могу сказать, что увеличился спрос, он всегда был высоким. А вот цены уже поднялись, это заметно. Но самый пик роста стоимости придется на Новый год. Разговаривал с коллегами — большинство 31 декабря выйдут на работу, потому что за ночь можно заработать половину месячной зарплаты», — говорит водитель такси Дмитрий.