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Продуктовые карточки и талоны не будут вводить в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 27 декабря, ФедералПресс. Калининградские власти объяснили, как и кому будут предоставлять соцвыплаты на продукты. В министерстве социальной политики области подчеркнули, что речь не идет о талонах на еду.

«Выпуск специальных физических карт или талонов на еду не планируется», — говорится в сообщении.

Планируется применить такой же механизм, который был введен в 2022 году. Речь идет о социальном счете, который привязан к карте «Мир» любого банка, пишет ТАСС. Меру поддержки смогут получить отдельные категории граждан. В частности, получатели региональной социальной доплаты к пенсии и регионального пособия на ребенка. Деньги можно было потратить на продукты питания.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в 2025 году в Калининградской области вновь хотят ввести социальные карты на продукты.