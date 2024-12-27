Продуктовые карточки и талоны не будут вводить в Калининградской области

Планируется применить такой же механизм, который был введен в 2022 году. Речь идет о социальном счете, который привязан к карте «Мир» любого банка, пишет ТАСС. Меру поддержки смогут получить отдельные категории граждан. В частности, получатели региональной социальной доплаты к пенсии и регионального пособия на ребенка. Деньги можно было потратить на продукты питания.