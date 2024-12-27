Инфляция за четыре года в Молдове достигла 65% — эксперт

«В течение трех лет фактическая зарплата нашего населения была ниже, чем в 2020 году. У нас был небольшой спад в 2021 году, он выровнялся, но инфляция была выше. Потом 2022 год был для нас катастрофическим, 2023 год почти восстановил ситуацию, и только в этом году, скорее всего, зарплата будет на 8% выше, чем в 2020 году. (…) Зарплата учителей и в этом и в следующем году будет на уровне 2020 года», — уточнил эксперт.