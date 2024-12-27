Инфляция за четыре года в Молдове достигла 65% — эксперт

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Цены в Молдове с ковидного 2020 года и до настоящего времени выросли на 65%, это произошло впервые более чем за два десятилетия, заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ в своей аналитической программе.
«В совокупности, что особенно важно, это то, что начиная с 2020 года, когда у нас был самый низкий уровень инфляции, в этом году мы заканчиваем его с инфляцией в 65%. (…) То, что стоило в 2020 году 100 леев, сегодня это в среднем 165 леев. Так что у нас есть инфляция, которая в последний раз была 20 лет назад, 25 лет назад», — отметил Ионицэ.
Эксперт также рассказал, что у молдавских учителей и ряда других бюджетников реальная зарплата осталась на уровне 2020 года. Кроме того, за последние три года оплата труда жителей Молдовы не росла.
«В течение трех лет фактическая зарплата нашего населения была ниже, чем в 2020 году. У нас был небольшой спад в 2021 году, он выровнялся, но инфляция была выше. Потом 2022 год был для нас катастрофическим, 2023 год почти восстановил ситуацию, и только в этом году, скорее всего, зарплата будет на 8% выше, чем в 2020 году. (…) Зарплата учителей и в этом и в следующем году будет на уровне 2020 года», — уточнил эксперт.
По его словам, «для определенных категорий ситуация остается гораздо более неприятной».
По данным Нацбюро статистики, годовая инфляция в ноябре в Молдове составила 5,4%, средние потребительские цены выросли по сравнению с октябрем на 0,3%, а с декабрем прошлого года — на 5,9%.