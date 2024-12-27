Белорусский завод опубликовал кадры нового трамвая «МиНиН» для Нижнего Новгорода

«Белкоммунмаш» готовится к отгрузке первого трехсекционного трамвая Т856 в Нижний Новгород. Транспорт находится на финальной стадии сборки, сообщили в пресс-службе белорусского завода.
В трамвае уже уложили пол, установили двери, пассажирские сиденья и поручни, оборудовали освещение, системы отопления и кондиционирования. Вскоре состав отправят заказчику в Россию.
Напомним, что ранее трехсекционные трамваи «МиНиН» планировали поставить на нижегородские маршруты № 6 и № 7 в Нижнем Новгороде. Всего в город направят 26 таких трамваев, они выйдут на пути в 2025 году.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новый автобус А‑38 вместо отмененного Т-37 начал курсировать в Нижнем Новгороде с 27 декабря.