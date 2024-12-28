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Нацбанк озвучил курс доллара и курс евро на 28 декабря

Нацбанк Беларуси определил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 28 декабря, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банке определены курсы валют на 28 декабря 2024 года, субботу. Так, курс евро, курс доллара и курс российского рубля, которые будет действовать в субботу, сохранены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на субботу, 28 декабря, Национальный банк назвал такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4070 белорусского рубля, 1 евро — 3,5429 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4094 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют на пятницу, 27 декабря, курс доллара, курс и курс российского рубля остались такими же и не были скорректированы на субботу, 28 декабря.

Тем временем тарифы «Белпочты» повысятся с 1 января 2025 года.