Нацбанк озвучил курс доллара и курс евро на 28 декабря

Национальным банке определены курсы валют на 28 декабря 2024 года, субботу. Так, курс евро, курс доллара и курс российского рубля, которые будет действовать в субботу, сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на субботу, 28 декабря, Национальный банк назвал такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4070 белорусского рубля, 1 евро — 3,5429 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4094 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют на пятницу, 27 декабря, курс доллара, курс и курс российского рубля остались такими же и не были скорректированы на субботу, 28 декабря.
Тем временем тарифы «Белпочты» повысятся с 1 января 2025 года.