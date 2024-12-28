В российских отелях могут ввести невозвратные тарифы в 2025 году

Опция невозвратных тарифов в гостиницах может стать доступной в России с июля 2025 года, сообщили в пресс-центре Минэкономразвития РФ.
В ближайшее время законопроект будет предложен для рассмотрения в Государственную думу и запланирован к обсуждению в весеннюю парламентскую сессию. Таким образом, если законодательный акт будет утвержден, бронирования с возможностью невозврата начнут действовать ближе к середине 2025 года.
В министерстве сообщили, что ранее на заседании правительства РФ была поддержана инициатива, предоставляющая правительству возможность внедрять различные виды бронирования мест размещения, включающие невозвратные тарифы. Это изменение позволит туристам выбирать наиболее выгодные для них условия, а гостиницам — повысить заполняемость и доходность.
Невозвратные бронирования дадут возможность лучше удовлетворить потребности путешественников. При возвратном бронировании турист может полностью компенсировать затраты на проживание в случае отмены поездки. При невозвратном — получить бронирование по более доступной цене. Важно, что предусмотрена возможность возврата предоплаты в случае отмены поездки по причине болезни или иной серьезной нештатной ситуации.
Ранее сообщалось, что в Сочи с 1 января введут туристический налог. При этом от уплаты налога будут освобождены не только восемь категорий лиц, которые предусмотрены Федеральным законом, но и жители города, обладающие постоянной регистрацией.