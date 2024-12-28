В российских отелях могут ввести невозвратные тарифы в 2025 году

В ближайшее время законопроект будет предложен для рассмотрения в Государственную думу и запланирован к обсуждению в весеннюю парламентскую сессию. Таким образом, если законодательный акт будет утвержден, бронирования с возможностью невозврата начнут действовать ближе к середине 2025 года.