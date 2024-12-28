Экономист Балынин: при помощи вклада за месяц можно заработать до ₽12 тысяч

Россияне в среднем за месяц могут заработать до 12 тысяч рублей при помощи вклада, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Экономист отметил, что доход по вкладу будет зависеть от суммы, размещаемой на депозите, установленной процентной ставки и срока размещения.
«По вкладу с ежемесячным начислением процентов и их присоединением к сумме вклада эффективная ставка окажется выше», — пояснил Балынин.
В среднем банки сейчас предлагают ставки по вкладам в размере 24% годовых. Средний размер средств, размещенных одним вкладчиком в банке, без учета счетов с остатками до 1 тыс. рублей составляет 370 тысяч рублей. Имея такую сумму на депозите, россиянин за месяц может заработать 7,4 тыс. рублей, за квартал — 22,2 тыс. рублей, за полугодие — 44,4 тыс. рублей, за год — 88,4 тыс. рублей.
«Если мы сделаем расчет по ставке в 24% и сумме в 583 тысячи рублей (это средний размер средств, размещенных одним вкладчиком в одном банке, без учета счетов с остатками до 10 тысяч рублей), то получим доход: за месяц — 11,7 тысячи рублей, за квартал — 35 тысяч рублей, за полугодие — 70 тысяч рублей, за год — 140 тысяч рублей», — добавил Балынин.
Экономист добавил, что сейчас крайне удачное время для открытия банковского вклада на выгодных условиях. При этом следует рассматривать не только те банки, клиентом которых уже являешься, но и другие. Для новых клиентов кредитные организации предлагают выгодные приветственные ставки.
Ранее Балынин рассказал, что, разместив сейчас 50 тыс. рублей под 24% годовых, через год можно будет получить 62 тыс. рублей.