Экономист Балынин: при помощи вклада за месяц можно заработать до ₽12 тысяч

«Если мы сделаем расчет по ставке в 24% и сумме в 583 тысячи рублей (это средний размер средств, размещенных одним вкладчиком в одном банке, без учета счетов с остатками до 10 тысяч рублей), то получим доход: за месяц — 11,7 тысячи рублей, за квартал — 35 тысяч рублей, за полугодие — 70 тысяч рублей, за год — 140 тысяч рублей», — добавил Балынин.