Нефтебазу из Владивостока могут перенести в Шкотовский район

В Приморье нашли наиболее подходящее место для переноса нефтебазы из центра Владивостока. Объект может расположиться на территории в 76 гектар в районе мыса Азарьева в Шкотовском муниципальном округе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на председателя правительства региона Веру Щербину.
«Перенос нефтебазы за пределы Владивостокского городского округа — это поручение президента Российской Федерации. В настоящее время министерством энергетики Российской Федерации разработан план-график по переносу данного объекта», — отметила глава приморского кабмина в интервью ИА PrimaMedia.
По ее словам, указанным планом-графиком определено мероприятие по подбору земельного участка для размещения нового нефтепродуктоперевалочного комплекса. АО «ННК» представлены требования к земельному участку, подходящему для размещения нового комплекса.
«В соответствии с данными параметрами проведен анализ территорий, имеющих потенциал для размещения нефтебазы, и выявлен наиболее подходящий по площади и глубинам прилегающей морской акватории земельный участок в районе мыса Азарьева в Шкотовском муниципальном округе площадью 76 га», — сообщила Вера Щербина.
Она уточнила, что реализация мероприятий по выносу нефтебазы станет возможной только после строительства и ввода в эксплуатацию альтернативного терминала, а также синхронизации сроков прекращения работы действующего терминала и ввода в эксплуатацию нового нефтепродуктоперевалочного комплекса. Работа по решению данных вопросов продолжается.
«Учитывая, что действующая нефтебаза расположена в зоне жилой застройки столицы Дальнего Востока — городе Владивостоке, данная территория является перспективной для размещения в будущем объектов общественно-делового назначения, предусмотренных концепцией мастер-плана развития Владивостокского городского округа», — подчеркнула председатель правительства Приморья.
Напомним, что в ноябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Приморского края и акционерным обществом «Независимая нефтегазовая компания» разработать и утвердить план-график по переносу нефтебазы за пределы Владивостокского городского округа. Согласно поручению, обеспечить выполнение плана-графика необходимо до 2030 года.
О необходимости переноса нефтебазы президент заговорил еще в сентябре 2023 года на совещании по обсуждению мастер-планов развития городов Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (16+). А ранее, в феврале 2023 года, этот вопрос уже поднимался в администрации Владивостока. По озвученным данным, тогда цена вопроса превышала 100 миллиардов рублей.