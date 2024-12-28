Нефтебазу из Владивостока могут перенести в Шкотовский район

О необходимости переноса нефтебазы президент заговорил еще в сентябре 2023 года на совещании по обсуждению мастер-планов развития городов Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (16+). А ранее, в феврале 2023 года, этот вопрос уже поднимался в администрации Владивостока. По озвученным данным, тогда цена вопроса превышала 100 миллиардов рублей.