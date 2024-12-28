20 недособранных самолетов МС-21 накопилось на Иркутском авиазаводе

20 недособранных среднемагистральных самолетов МС-21 накопилось на площадке Иркутского авиазавода к концу 2024 года. Ранее воздушное судно, в сборку которого входили двигатели американского производства и крылья из импортных композитов, получил базовый сертификат в конце 2021 года. Однако после начала спецоперации такой самолет не прошел в серию, так как большая часть иностранных поставщиков отказалась работать с ОАК, пишет ИА IrkutskMedia.
Решение о «накоплении» призвано ускорить производство после сертификации импортозамещенных версий этих воздушных судов, объясняет собеседник изданию «Ведомости» (18+).
Напомним, что с 2014 года проект испытывает трудности из-за отказа поставок композитов для крыла и прекращения сотрудничества с зарубежными поставщиками в 2022 году. Это обострило необходимость импортозамещения 36 систем самолета, что требует адаптации конструкции. Ранее вице-премьер Денис Мантуров предложил рассмотреть укороченную версию фюзеляжа самолета. Правительство РФ планирует выделить 1,9 млрд рублей на разработку эскизного проекта укороченной модификации самолета МС-21−210. Проектирование намерены выполнить в 2024—2025 годах.
Также руководитель ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») Андрей Богинский представил доклад о модернизации Иркутского авиазавода для серийного производства самолетов МС-21. Ожидается, что в год будет выпускаться до 36 машин, то есть по три самолета ежемесячно. В настоящее время на предприятии построены ангар для наземной отработки и кастомизации МС-21, корпус для инженерных служб, а также цех окончательной сборки военной техники, который позволил высвободить площади для МС-21.
Серийный выпуск новых среднемагистральных пассажирских лайнеров МС-21 начнется в 2025 году, а первые полёты полностью импортозамещенного самолёта проведут в конце марта-начале апреля 2025 года. В начале следующего года также ожидается начало сертификационных полетов на отечественном двигателей ПД-14.