20 недособранных самолетов МС-21 накопилось на Иркутском авиазаводе

Также руководитель ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») Андрей Богинский представил доклад о модернизации Иркутского авиазавода для серийного производства самолетов МС-21. Ожидается, что в год будет выпускаться до 36 машин, то есть по три самолета ежемесячно. В настоящее время на предприятии построены ангар для наземной отработки и кастомизации МС-21, корпус для инженерных служб, а также цех окончательной сборки военной техники, который позволил высвободить площади для МС-21.