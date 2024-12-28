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В Красноярске многострадальную развязку из Пашенного официально ввели в эксплуатацию

Краевая Служба строительного надзора подписала заключение о соответствии новой развязки из Пашенного в Тихие Зори всем требованиям проектной документации и техническим регламентам.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

После получения необходимых разрешений на объекте запущено движение.

«Развязка в Пашенном официально введена в эксплуатацию, — сообщили сегодня в департаменте градостроительства Красноярска. — Теперь начнется передача ее на баланс управления дорог и благоустройства».

Напомним, возводить развязку из Пашенного в Тихие Зори начали еще в 2022 году, сдать ее обещали в 2023, но стройку приостановили из-за споров о выкупной стоимости с собственниками участков, по которым должна была пройти дорога. 1 августа 2024 года развязку открыли в «техническом режиме». Однако в сентябре Стройнадзор установил, что сделали это без разрешения на ввод в эксплуатацию. А затем транспортная прокуратура нашла ещё одно нарушение — для открытия дороги подрядчик самостоятельно демонтировал мешающий строительству участок железнодорожных путей, а переезд через них обустроил не по требованиям закона.