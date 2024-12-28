На сколько подорожали за год квартиры на вторичном рынке Челябинска и Магнитогорска

Свое исследование этого вопроса выложил портал «Мир квартир». По выкладкам его специалистов, в Челябинске метр квадратного жилья на вторичном рынке за год в среднем подорожал на 8,5%, достигнув уровня в 100 285 рублей.
За этот же период во втором по значимости городе Челябинской области Магнитогорске средняя цена за квадратный метр вторичного жилья поднялась лишь на 1,4%. К слову, город металлургов отметился одним из самых низких в стране ростов цен на вторичное жилье в этом году. К концу года средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Магнитогорске стала равна 76 964 рубля.