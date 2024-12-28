Курсы валют на 28−30 декабря, цены на нефть и металлы

Металлы: стоимость золота снижалась почти на 1% в пятницу вечером после двух подряд торговых сессий в плюсе, за счёт чего и вся последняя полная торговая неделя года может оказаться минорной, пишет 1prime.ru. По состоянию на 20:28 аст цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 23,61 доллара, или на 0,89%, до 2 630,29 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,47% — до 29,942 доллара за унцию. За предыдущие две торговые сессии стоимость золота выросла на 1%, при этом с начала недели драгоценный металл дешевеет на 0,6%.