Курсы валют на 28−30 декабря, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок оставались в плюсе вечером в пятницу на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:16 аст подорожали на 43 цента (0,59%) — до 73,69 доллара за баррель. Котировки февральских контрактов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 51 цент (0,73%) — до 70,13 доллара за баррель, пишет Интерфакс.
Металлы: стоимость золота снижалась почти на 1% в пятницу вечером после двух подряд торговых сессий в плюсе, за счёт чего и вся последняя полная торговая неделя года может оказаться минорной, пишет 1prime.ru. По состоянию на 20:28 аст цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 23,61 доллара, или на 0,89%, до 2 630,29 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,47% — до 29,942 доллара за унцию. За предыдущие две торговые сессии стоимость золота выросла на 1%, при этом с начала недели драгоценный металл дешевеет на 0,6%.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 21:50 аст bitcoin торговался по 94 305,54 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 2,10%, а ее капитализация составила 1,9 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 312,13 доллара, понизившись в цене на 1,23%. Капитализация этой криптовалюты составила 398,81 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,28 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 324,04 тенге.
1 азербайджанский манат 307,85 тенге.
10 армянский драм 13,19 тенге.
1 белорусский рубль 159,77 тенге.
1 бразильский реал 84,42 тенге.
10 венгерских форинтов 13,23 тенге.
1 гонконгский доллар 67,23 тенге.
1 грузинский лари 189,06 тенге.
1 датская крона 72,90 тенге.
1 дирхам ОАЭ 142,08 тенге.
1 доллар США 521,81 тенге.
1 евро 543,67 тенге.
1 индийская рупия 6,10 тенге.
1000 иранский риал 12,40 тенге.
1 канадский доллар 362,32 тенге.
1 китайский юань 71,49 тенге.
1 кувейтский динар 1693,53 тенге.
1 кыргызский сом 6 тенге.
1 малазийский ринггит 116,79 тенге.
1 мексиканский песо 25,72 тенге.
1 молдавский лей 28,51 тенге.
1 норвежская крона 45,95 тенге.
1 польский злотый 127,17 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 138,98 тенге.
1 российский рубль 5,05 тенге.
1 СДР 680,51 тенге.
1 сингапурский доллар 383,85 тенге.
1 таджикский сомони 47,96 тенге.
1 тайский бат 15,37 тенге.
1 турецкая лира 14,90 тенге.
100 узбекских сумов 4,06 тенге.
1 украинская гривна 12,44 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 653,98 тенге.
1 чешская крона 21,60 тенге.
1 шведская крона 47,43 тенге.
1 швейцарский франк 579,47 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,84 тенге.
100 южнокорейских вон 35,42 тенге.
1 японская иена 3,31 тенге.