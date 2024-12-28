Открытие нового терминала аэропорта Иркутска откладывается на неопределенный срок

Открытие нового терминала аэропорта Иркутска может быть отложено на неопределенный срок, в случае если Байкало-Ангарская транспортная обжалует решение арбитражного суда Приангарья о том, что здание является некапитальным. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, сейчас аэропорт не удается использовать как крупный транспортный узел между востоком и западом из-за отсутствия трансферной зоны, пишет ИА IrkutskMedia.