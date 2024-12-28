В Башкирии вновь подорожал бензин

Так, на АЗС «Башнефти» АИ-92 стоит теперь 53,65 рубля за литр (+20 коп.), АИ-92 ATUM — 54,75 (+20 коп.), АИ-95 ATUM — 58,35 рубля (+20 коп.), дизтопливо — 67,20 рубля за литр (+20 коп.), АИ-100 — 80,65 рубля (+50 коп.).
На заправках «Татнефти» в Башкирии литр АИ-92 обойдется автолюбителям в 53,75 рубля (+20 коп.), АИ-95 — 58,05 рубля (+20 коп.), дизельное топливо — 64,40 (+20 коп.), ДТ Танеко — 66,40 рубля за литр (+25 коп.).
На заправках «Лукойла» цены на топливо также «подросли». Так, литр дизтоплива стоит здесь теперь 69,59 рубля (+24 коп.), АИ-92 — 56,29 рубля (+19 коп.), 95-й — 60,72 рубля (+20 коп.), АИ-100 — 84,38 рубля (+40 коп.).
На заправках Irbis цены на топливо пока не изменились.