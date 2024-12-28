В Башкирии вновь подорожал бензин

На заправках «Лукойла» цены на топливо также «подросли». Так, литр дизтоплива стоит здесь теперь 69,59 рубля (+24 коп.), АИ-92 — 56,29 рубля (+19 коп.), 95-й — 60,72 рубля (+20 коп.), АИ-100 — 84,38 рубля (+40 коп.).