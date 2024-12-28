Суд решит, снесут ли исторический санаторий «Речкуновка» в Новосибирске

Санаторий «Речкуновка», расположенный в сосновом лесу под Новосибирском, оказался в центре споров из-за решения властей о возможном сносе. Здание, которое когда-то было объектом культурного наследия, лишилось своего статуса, а теперь власти намерены провести его демонтаж из-за аварийного состояния и утраты исторической ценности. Активисты, в свою очередь, не согласны с таким решением и подали иск в суд, приостановив тем самым все работы по сносу до разрешения споров.
История «Речкуновки» начинается в 1959 году, когда корпус санатория был построен в живописной местности среди соснового леса. В те годы сюда приезжали отдыхающие со всего Советского Союза, а попасть в санаторий было непросто — путёвки на отдых считались дефицитом. С момента постройки «Речкуновка» была известна своей популярностью и сыграла важную роль в обеспечении отдыха советских граждан. Однако с течением времени здание пришло в запустение.
Изначально корпус санатория был включен в реестр объектов культурного наследия, но впоследствии был переведён в категорию выявленных объектов. Это значит, что меры по охране объекта не были предприняты в полной мере, что дало возможность властям начать процесс его исключения из реестра. В 2023 году была проведена экспертиза состояния здания, по результатам которой было установлено, что оно находится в аварийном состоянии и полностью утратило признаки объекта культурного наследия. Эксперт Владимир Авдеев, проводивший исследование по заказу властей, отметил, что из-за разрушений здание не соответствует критериям для сохранения.
В результате этого был предложен снос санатория «Речкуновка». Однако решение о демонтаже вызвало протесты со стороны общественности. Представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в Новосибирске выразили своё несогласие с выводами экспертов и подали иск в суд. На данный момент разбирательства продолжаются, и работы по демонтажу здания приостановлены до завершения судебного процесса.
Событие привлекло внимание как местных жителей, так и широкой общественности. Активисты обеспокоены тем, что в случае сноса исчезнет ещё один объект, напоминающий о советской эпохе. Многие считают, что несмотря на разрушения, «Речкуновка» имеет историческую и культурную ценность, которая должна быть сохранена.
Судебное разбирательство пока не завершено, и результаты могут повлиять на дальнейшую судьбу здания.