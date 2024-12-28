Суд решит, снесут ли исторический санаторий «Речкуновка» в Новосибирске

Изначально корпус санатория был включен в реестр объектов культурного наследия, но впоследствии был переведён в категорию выявленных объектов. Это значит, что меры по охране объекта не были предприняты в полной мере, что дало возможность властям начать процесс его исключения из реестра. В 2023 году была проведена экспертиза состояния здания, по результатам которой было установлено, что оно находится в аварийном состоянии и полностью утратило признаки объекта культурного наследия. Эксперт Владимир Авдеев, проводивший исследование по заказу властей, отметил, что из-за разрушений здание не соответствует критериям для сохранения.