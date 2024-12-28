Имущество новосибирского завода «Сибэлектротерм» выставлено на торги

В Новосибирске выставлено на продажу имущество ОАО «Сибэлектротерм». Конкурсный управляющий завода Сергей Лебедев сообщил, что стартовая цена лота составляет 1,58 млрд рублей. Торги назначены на 7 февраля 2025 года. В состав лота входят четыре земельных участка общей площадью 215 тысяч квадратных метров, три производственных корпуса, один цех и железнодорожные пути протяженностью 795 метров.
Завод «Сибэлектротерм» был основан в 1945 году и специализировался на производстве электрических печей. В течение десятилетий он был важным производственным предприятием Новосибирска. Однако в 2017 году организация была признана несостоятельной, и ее активы были переданы в управление конкурсного управляющего.
Предлагаемый на торги участок занимает 20 гектаров земли, на которых расположены производственные помещения, склады и промышленное оборудование. Включенные в лот 800 метров железнодорожных путей предоставляют дополнительные возможности для транспортировки продукции, что может быть привлекательным для новых владельцев. Кроме того, в составе лота более 600 единиц оборудования, что делает его интересным для компаний, готовых возобновить производство на этом участке.
Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 4 февраля 2025 года. В случае успешной продажи, новый собственник получит право распоряжаться как земельными участками, так и производственными мощностями, которые ранее использовались для выпуска электрических печей. Рынок промышленной недвижимости в Новосибирске заинтересован в приобретении таких активов, учитывая их размер и стратегическое расположение в промышленной части города.
Торги состоятся 7 февраля 2025 года, и они могут привлечь внимание как крупных промышленных игроков, так и инвесторов, заинтересованных в дальнейшем развитии данного производственного комплекса.