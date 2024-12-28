Имущество новосибирского завода «Сибэлектротерм» выставлено на торги

Предлагаемый на торги участок занимает 20 гектаров земли, на которых расположены производственные помещения, склады и промышленное оборудование. Включенные в лот 800 метров железнодорожных путей предоставляют дополнительные возможности для транспортировки продукции, что может быть привлекательным для новых владельцев. Кроме того, в составе лота более 600 единиц оборудования, что делает его интересным для компаний, готовых возобновить производство на этом участке.