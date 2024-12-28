Индексация пенсии в Крыму: что изменится в 2025 году

Управляющий крымским Отделением СФР Иван Рябоконь отметил, что теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться. При этом рост выплат будет отличаться у тех, кто продолжает работать, и у тех, кто уволился.