Индексация пенсии в Крыму: что изменится в 2025 году

«В январе 2025 года Отделение СФР по Республике Крым проиндексирует страховые пенсии жителей полуострова. Со следующего года Отделение Социального фонда России по Республике Крым начнёт индексировать размер пенсий работающим пенсионерам», — говорится в сообщении.
Управляющий крымским Отделением СФР Иван Рябоконь отметил, что теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться. При этом рост выплат будет отличаться у тех, кто продолжает работать, и у тех, кто уволился.
В СФР обратили внимание, что нововведения позволяют обеспечить более высокую прибавку к выплатам. Индексацию будут применять не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, включая пропущенные индексации.
«Индексация с нового года планируется на уровне 7,3%. Однако правительство сохранило за собой право дополнительно увеличить пенсии в том случае, если рост цен по итогам года окажется выше указанного коэффициента», — уточнили в Отделении СФР по Республике Крым.
При увольнении пенсионер получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год.
Все плановые индексации проводятся автоматически. В связи с этим крымчанам не нужно куда-либо обращаться, подчеркнули в Отделении СФР по РК.