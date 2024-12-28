Омский «Полёт» примет участие в испытаниях ракеты «Ангара-А5М»

В рамках усовершенствования «Ангары» планируется использование новых двигателей РД-191М с повышенной тягой, а также современного бортового оборудования. Это также включает в себя применение новых технологий для изготовления конструктивных элементов, что должно улучшить весовые характеристики по сравнению с предыдущей версией ракеты.