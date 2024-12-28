Омский «Полёт» примет участие в испытаниях ракеты «Ангара-А5М»

Роскосмос сообщил о продолжающейся модернизации ракет-носителей «Ангара-А5М». Эти работы проводятся на производственных мощностях Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева, включая омское предприятие «Полёт».
Специалисты занимаются изготовлением деталей для двух первых космических аппаратов и создают стендовые образцы, которые будут использоваться в испытаниях. Основная цель модернизации — улучшение энергетических характеристик ракет, чтобы они могли более эффективно выводить тяжелые космические аппараты и пилотируемые корабли на орбиту.
В рамках усовершенствования «Ангары» планируется использование новых двигателей РД-191М с повышенной тягой, а также современного бортового оборудования. Это также включает в себя применение новых технологий для изготовления конструктивных элементов, что должно улучшить весовые характеристики по сравнению с предыдущей версией ракеты.
Среди новшеств, которые осваивают на предприятиях, есть новые методы сварки и зеркальное фрезерование. Эти технологии необходимы для создания облегчённой версии «Ангары», в том числе для вафельных панелей. На 2025 год запланирован этап сборки и сварки.
На омском заводе «Полёт» также проводятся работы по модернизации контрольно-испытательной станции для проверки этой новейшей версии «Ангары-А5».