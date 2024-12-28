Что известно о строительстве ТЭЦ в Кокшетау

В этом году в Кокшетау модернизировали распределительные устройства и провели текущий ремонт на РК-1 и РК-2, что улучшило надежность энергосистемы города. Однако ключевым событием стал переход строительства ТЭЦ в активную фазу, сказал аким области Марат Ахметжанов на отчетной встрече с жителями областного центра. Как напомнили в акимате, ранее создали ТОО «Кокшетауская ТЭЦ». Разработчиком проектно-сметной документации станет российская компания ООО «Интер-РАО Экспорт». Для строительства ТЭЦ уже выделен участок площадью 170 га и золоотвал на 130 га. После государственной экспертизы начнутся строительно-монтажные работы.