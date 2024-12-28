Что известно о строительстве ТЭЦ в Кокшетау

В этом году в Кокшетау модернизировали распределительные устройства и провели текущий ремонт на РК-1 и РК-2, что улучшило надежность энергосистемы города. Однако ключевым событием стал переход строительства ТЭЦ в активную фазу, сказал аким области Марат Ахметжанов на отчетной встрече с жителями областного центра. Как напомнили в акимате, ранее создали ТОО «Кокшетауская ТЭЦ». Разработчиком проектно-сметной документации станет российская компания ООО «Интер-РАО Экспорт». Для строительства ТЭЦ уже выделен участок площадью 170 га и золоотвал на 130 га. После государственной экспертизы начнутся строительно-монтажные работы.
«Особое внимание уделено экологичности будущей станции. Планируется установка газоочистного оборудования, соответствующего мировым стандартам. Использование угольной генерации, актуальной в таких странах, как Россия, Китай и Индия, позволит обеспечить быструю поставку технологического оборудования. Кроме того, предусмотрена возможность переключения станции на газ при наличии центрального газоснабжения, что не потребует дополнительного переоборудования».
В сентябре этого года начаты инженерно-геологические изыскания, топографические работы и подготовка площадок для временных сооружений. Работа продолжается, и реализация этого стратегически важного проекта станет важным шагом для повышения энергонезависимости региона.