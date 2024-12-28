Казахстан переходит к цифровой системе управления спортом

«В 2025 году Министерство планирует расширить функционал платформы. В частности, будет внедрено ведение протоколов соревнований в электронном виде, автоматизация государственных услуг и учет статистических данных в проактивном формате. Кроме того, ожидается перевод платформы e-Sport в промышленную эксплуатацию, что станет важным шагом в развитии цифровизации сферы спорта. Особенно региональные управления спорта должны оперативно и качественно провести работы по переходу на платформу e-Sport».