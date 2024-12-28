Новые объекты образования строят в Кокшетау

В этом году в Кокшетау были введены 3 новые дошкольные организации, создавшие 486 мест для детей. Это позволило охватить более 87% детей в возрасте от 2 до 6 лет. Среди новых учреждений — специальный детский сад «Аяла», ясли-сад «Нұрсая», частный ясли-сад «В красках» и расширенный «Ясли-сад “Мирас”.
В следующем году планируется завершить строительство детского сада на 280 мест для детей с нарушением речи в микрорайоне Сарыарка.
Однако в сфере среднего образования еще существует дефицит ученических мест, решение которого станет возможным благодаря строительству двух новых комфортных школ на 1500 мест каждая. Эти школы будут оснащены современным техническим оборудованием и по площади будут на 20% больше стандартных учебных заведений. Также планируется строительство пристроек к трем действующим школам, что поможет уменьшить дефицит еще на 1500 мест.
Кроме того, в районе Бармашино начато строительство школы, которая сможет принять 500 учеников, и ее ввод в эксплуатацию планируется на следующий год. Также при поддержке фонда инфраструктуры образования ведется строительство нового здания для школы-интерната «Білім-инновация» на 588 мест, которое будет завершено в 2025 году.
«Все проекты в сфере образования города необходимо держать под особым контролем, чтобы обеспечить комфортные и современные условия для учащихся», — подчеркнул аким области.