Новые объекты образования строят в Кокшетау

Однако в сфере среднего образования еще существует дефицит ученических мест, решение которого станет возможным благодаря строительству двух новых комфортных школ на 1500 мест каждая. Эти школы будут оснащены современным техническим оборудованием и по площади будут на 20% больше стандартных учебных заведений. Также планируется строительство пристроек к трем действующим школам, что поможет уменьшить дефицит еще на 1500 мест.