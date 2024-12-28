Башкирии на достройку трассы М-7 выделят более 1 млрд рублей

Сообщается, что средства будут выделены из федерального бюджета по поручению главы правительства Михаила Мишустина. Новый участок трассы М-7 «Волга» в Башкирии на маршруте Казань — Екатеринбург пройдет в обход 5 населенных пунктов — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.