В Башкирии на достройку трассы М-7 выделят более 1 млрд рублей. Федеральная дорога обеспечит скоростной объезд 5 населенных пунктов в Илишевском районе.
Сообщается, что средства будут выделены из федерального бюджета по поручению главы правительства Михаила Мишустина. Новый участок трассы М-7 «Волга» в Башкирии на маршруте Казань — Екатеринбург пройдет в обход 5 населенных пунктов — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.
Минстрою поручено сделать все возможное, чтобы сохранить высокий темп работы, а также продолжать наращивание сети дорог и повышать связанность российских населенных пунктов.