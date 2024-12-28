Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирии на достройку трассы М-7 выделят более 1 млрд рублей

Федеральная трасса даст скоростной объезд 5 населенных пунктов в Илишевском районе.

Источник: istockphoto.com

В Башкирии на достройку трассы М-7 выделят более 1 млрд рублей. Федеральная дорога обеспечит скоростной объезд 5 населенных пунктов в Илишевском районе.

Сообщается, что средства будут выделены из федерального бюджета по поручению главы правительства Михаила Мишустина. Новый участок трассы М-7 «Волга» в Башкирии на маршруте Казань — Екатеринбург пройдет в обход 5 населенных пунктов — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.

Минстрою поручено сделать все возможное, чтобы сохранить высокий темп работы, а также продолжать наращивание сети дорог и повышать связанность российских населенных пунктов.

экономика
строительство