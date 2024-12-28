Близлежащий к Петербургу район меняет планы

Партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG Estate Валерий Трушин считает Всеволожский район одним из наиболее привлекательных регионов Ленобласти для девелопмента жилой недвижимости. «Совершенно нормально, что локация развивается», — отмечает эксперт. По его оценке, Агалатово является перспективным местом для освоения, сейчас в этом районе уже реализуется несколько проектов — в Ксимово и Скотном. Цены на жилье находятся на уровне 110−115 тыс. рублей за квадратный метр, говорит господин Трушин. Новосергиевка — также инвестиционно привлекательная территория по локации в связи с близостью к городу. Здесь тоже будет хорошо развиваться жилищное строительство, полагает эксперт.