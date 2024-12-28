Накануне Нового года в Самару привезли более 300 новых низкопольных автобусов. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов. Он отметил, что обновление автопарка в Самаре связано с определенными трудностями, например, уже поступали жалобы от некоторых участников рынка.