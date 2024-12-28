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В одном из городов Башкирии построят ресторан быстрого питания

Министерству земельных и имущественных отношений РБ поручено заключить договор аренды земельного участка.

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился предоставить ООО «СтройЗаказ» в Салавате земельный участок площадью 2 137 квадратных метров в аренду без проведения торгов. Здесь, на бульваре Космонавтов, инвестор намерен построить ресторан быстрого питания «Бургер Кинг» с автораздачей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Министерству земельных и имущественных отношений РБ поручено заключить договор аренды земельного участка.

Распоряжение руководителя региона вступает в силу со дня его подписания, с 27 декабря 2024 года.

Как сообщал Башинформ, ранее Радий Хабиров подписал распоряжение, разрешающее предоставить ООО «Развитие сети быстрого питания» в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 10 тысяч квадратных метров, расположенный в Уфе на улице Правды. Участок выделяется без торгов для реализации приоритетного инвестпроекта «ресторан быстрого обслуживания».

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