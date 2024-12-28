В одном из городов Башкирии построят ресторан быстрого питания

Как сообщал Башинформ, ранее Радий Хабиров подписал распоряжение, разрешающее предоставить ООО «Развитие сети быстрого питания» в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 10 тысяч квадратных метров, расположенный в Уфе на улице Правды. Участок выделяется без торгов для реализации приоритетного инвестпроекта «ресторан быстрого обслуживания».