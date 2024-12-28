Вера Щербина: решение по строительству ВКАД еще не принято

Добавим, что первый этап ВКАД подразумевает создание моста с Эгершельда на остров Елены и дальше — на остров Русский. Обновленная концепция была представлена на суд жителей Владивостока в 2020 году. Вместо вантового моста через пролив Босфор Восточный, с учетом его специфики, было решено построить мост подвесной. Его также решили сделать выше, чтобы он мог пропускать суда высотой до 70 метров. Для сравнения — под Золотым мостом могут пройти суда не более 60 метров в высоту.