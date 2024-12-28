Вера Щербина: решение по строительству ВКАД еще не принято

Стройка Владивостокской кольцевой автодороги, которая свяжет остров Русский с материком новыми мостами через остров Елену, а также существенно расширит пропускные мощности городских трасс, обойдется в 408 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на председателя правительства Приморья Веру Щербину. В большом интервью изданию она отметила, что решение по судьбе мегапроекта еще не принято.
«Минтранс Приморья подготовил обоснования инвестиций в проект по созданию Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Стоимость первого этапа работ по созданию ВКАД составляла более 88 млрд рублей в ценах 2021 года, второго этапа — более 320 млрд в ценах 2023 года. В настоящее время источники финансирования для проведения работ не определены, и окончательного решения по строительству ВКАД еще не принято», — сообщила Вера Щербина.
Добавим, что первый этап ВКАД подразумевает создание моста с Эгершельда на остров Елены и дальше — на остров Русский. Обновленная концепция была представлена на суд жителей Владивостока в 2020 году. Вместо вантового моста через пролив Босфор Восточный, с учетом его специфики, было решено построить мост подвесной. Его также решили сделать выше, чтобы он мог пропускать суда высотой до 70 метров. Для сравнения — под Золотым мостом могут пройти суда не более 60 метров в высоту.
Второй этап включает участок через улицы Казанская, Русская и Маковского, от будущего Казанского моста до транспортной развязки трассы «Де-Фриз — Седанка». Второй этап включает также строительство глубоководного тоннеля, пролегающего по дну прибрежной полосы Амурского залива, четырёх путепроводов и нескольких транспортных развязок.