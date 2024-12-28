Уникальные радиофармпрепараты для ранней диагностики рака начали выпускать в Казахстане

В 2024 году Центр ядерной медицины больницы медицинского центра Управделами президента представил и начал производство трех инновационных радиофармпрепаратов для ПЭТ/КТ-диагностики.
На 2025 год запланировано внедрение еще двух новых препаратов.
«Нужно отметить, что 2024 год стал для Центра особенным. Мы значительно увеличили объем радиоизотопных исследований — провели более 12 тысяч, это на 40% больше, чем в прошлом году. Благодаря новым технологиям мы помогаем пациентам на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания. Впервые в Казахстане мы внедрили три уникальных радиофармпрепарата: 18F-FLT, 18F-FET и 68Ga-FAPI. Таким образом, количество выпускаемых нами препаратов достигло 7, 6 из которых циклотронного производства».
Эти препараты помогают врачам увидеть опухоли, выявляя то, что сложно заметить другими методами. Например, первый препарат помогает установить именно раковые клетки в организме и дать полную картину активности процесса, второй препарат помогает диагностировать опухоли головного мозга, третий — рак печени, легких, поджелудочной железы, желудка и так далее.
«Каждый из этих препаратов занимает определенную нишу в узкопрофильной диагностике онкопатологии и безусловно помогают нам, врачам ядерной медицины, дать более точный ответ онкологам, который поможет вылечить пациента. Они безопасны, точны и дают максимум информации врачам. Их быстрое выведение из организма делает обследование более комфортным и безопасным для пациентов. Это особенно важно, ведь своевременная диагностика даёт шанс на полноценную жизнь».
Также Центр завершил регистрацию радиофармпрепарата 18F-FDG (фторглюкозы), который используется для диагностики метаболически активных опухолей. Данный препарат ЦЯМ готов реализовывать другим медицинским организациям, что является необходимым для расширения потока пациентов для диагностики и сокращения очереди ожидания для прохождения ПЭТ/КТ исследования.