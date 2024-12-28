Уникальные радиофармпрепараты для ранней диагностики рака начали выпускать в Казахстане

«Нужно отметить, что 2024 год стал для Центра особенным. Мы значительно увеличили объем радиоизотопных исследований — провели более 12 тысяч, это на 40% больше, чем в прошлом году. Благодаря новым технологиям мы помогаем пациентам на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания. Впервые в Казахстане мы внедрили три уникальных радиофармпрепарата: 18F-FLT, 18F-FET и 68Ga-FAPI. Таким образом, количество выпускаемых нами препаратов достигло 7, 6 из которых циклотронного производства».